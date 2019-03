Võrkpalli otsepilt: Rakvere vanameistrid või Selveri noored?

Enne mängu:

Veerandfinaali avamäng toimub 6. märtsil kell 19.00 Audentese spordihoones, teine kohtumine 10. märtsil kell 18.00 Rakvere spordihoones ning vajadusel kolmas mäng 11. märtsil kell 19.00 Audenteses.

Credit24 Meistriliigas sai Selver viienda, Rakvere kuuenda koha. Omavahel kohtuti Credit24 Meistriliiga põhiturniiril kahel korral ja esimese mõõduvõtu võitis Rakvere 3:2, teises jäi tulemusega 3:0 peale samuti Rakvere.

Selveri loots Aapo Rantanen rääkis, et tegu on kahe üsna erineva meeskonnaga. «Meie oleme noortest koosnev tiim, Rakverel on rohkem vanemaid mängumehi ja kindlasti on neil rohkem kogemusi. Edu saavutamiseks peavad meie põhimehed suutma oma taset hoida. Rakvere mängus on kogemusele vaatamata samuti kõikumisi ning ma usun, et selles seerias saadab edu seda meeskonda, kes suudab neid kõikumisi rohkem vältida,» sõnas Rantanen.

Selveri mängijaid on viimasel nädalal kimbutanud mitmed külmetushaigused. «Loodan, et kolmapäevaks on kõik mehed tagasi rivis ja mõlemad meeskonnad saavad mängida täiskoosseisus,» lisas juhendaja.

Rakvere juhendaja Andres Toode ütles, et Selver on väga ebamugav vastane. «Nad pole sel hooajal kellelegi sobinud – Selveri mängijad on kiired, hüppavad kõrgele ja lisaks tegutsevad nii kaitses kui rünnakul väga organiseeritult. Lihtne see seeria meile kindlasti ei tule,» rääkis Toode, kelle meeskonnas on mitmel põhimehel vigastusemured.

«Andris Õunpuu väänas Credit24 Meistriliiga veerandfinaalis tugevalt hüppeliigest ja on nüüd raviga tegelenud. Tanel Uuskülal annab õlg tunda ja Ronald Järv tegi põskkoopapõletiku tõttu antibiootikumikuuri läbi,» loetles juhendaja.