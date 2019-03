Järelvaadatav: Pärnu alistas veerandfinaali avalahingus TalTechi

Pärnu meeskonna peatreener Avo Keel tahab seeria kahe mänguga ära lõpetada. «Teeme kõik endast oleneva, et ei peaks pühapäeval enam mängima. Nad on lubanud tugevamaid «hammustada», ent seni pole see õnnestunud ja mina loodan, et seda ei juhtu ka selles paaris,» rääkis Keel.