Astur läheb Rakveresse nokaudi eest kätte maksma: te ei taha sellest ilma jääda!

Astur on viimasel paaril aastal tõusnud kiirelt Eesti võitlusspordi tipptegijate sekka. Eelmine aasta oli mehele edukas - lisaks WAKO EMi hõbedale alistas ta Hendrik Themasi, lisaks tulid võidud Warrior Fight'il ning Duel Fight Series'i nelja mehe turniiril. Kuid enne võidukaid esinemisi sai Astur just Rakveres, eelmisel Yakuza Fight'il profikarjääri esimese kaotuse, kui lasi end juba avaraundis nokauteerida. 9. märtsil saab Astur karmi käega Valgevene võitleja Dzimitry Filipau vastu uue võimaluse.

"See oli mu esimene ja ainuke kaotus läbi nokaudi. Muidugi olid emotsioonid laes ja pettumus suur. Kaotusest oli raske üle saada, aga peab selle alla neelama, tegema omad järeldused ja kõige tähtsam on sellest õppida," tõdeb Astur spordimehelikult ning lisab naljatledes: "Tuleb järgmine kord käed kaitses hoida!"

Kui Astur on läinud aasta sees saanud veel ühe kaotuse, siis Filipau on jätkanud võimsalt - profikarjääri on ta alustanud tervelt 13 järjestikuse võiduga. "Ta on osav võitleja. Ringis väga kaval ja intelligentne," kiidab Astur, aga usub, et suudab põhjustada mehele karjääri esimese kaotuse (nagu seda tegi Filipau Asturile): "Tahan võita ja ja veenvalt. Julgen ennustada, et tuleb kõva andmine. Soovitan kohale tulla, sest te ei taha sellest ilma jääda!"