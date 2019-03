Hyundaist kinga saanud noor soomlane: olin Rootsis kiire ja telefon hakkas taas helisema

Vaatamata sellele oli Huttuneni esitus piisavalt hea, et uuesti tehasemeeskondadele muljet avaldada: «Minu telefon on taas helisema hakanud. Saan palju rääkida erinevate inimeste ning erinevate meeskondadega. On olemas võimalus, et saan lähiajal taas mõne meeskonnaga koostööd teha.»

«Rootsi rallil sai näidata, kui kiire ma suudan olla. Tegelikult tean, et suudan olla veelgi kiirem ning parem. Keeruline on võistelda, kui tead, et see on sinu ainus võimalus end tõestada. Suutsin selle pinge all täitsa head kiirust näidata. Lisaks märkasid ka erinevad meeskonnad seda, mis on ainult positiivne,» rääkis Huttunen Autospordile.