Modric: Madridi Real igatseb Ronaldot

«Rääkides sellest, mida Cristiano Ronaldo meie ning kogu klubi jaoks tegi siis pean tunnistama, et igatseme Cristianot,» rääkis Modric BBC-le enne Meistrite liiga kohtumist Ajaxi vastu.

«Klubi soovis, et teised meeskonna liikmed suudaksid sarnaste tegudega hakkama saada, nagu Ronaldo seda tegi. Hetkel pole see aga lihtsaks ülesandeks kujunenud. On keeruline leida kedagi, kes lööb hooajaga 50 väravat. Meil piisaks kahest-kolmest mängijast, kes suudaksid hooajaga lüüa 15 väravat, aga meil hetkel lihtsalt ei ole selliseid mehi,» rääkis Modric.