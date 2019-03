33-aastase Kanepi esimese ringi vastane on rootslanna Johanna Larsson (WTA 76.). Omavahel on kohtutud kolm korda ja seni on võidurõõmu maitsnud vaid eestlanna. Viimati oldi vastamisi viis aastat tagasi, seega erilisi järeldusi eelnevatest matšidest pole mõtet teha. Võidu korral on Kanepi järgmine vastane Saksamaa teine number, 30-aastane Julia Georges (WTA 15.),