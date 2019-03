Kas Kanada ralli teeb endale WRC kalendris ruumi Rootsi arvelt?

Saksamaa ajakiri Rallye Magazin kirjutab, et kliimamuutus võib mõjutada ka Rootsi ralli tulevikku. Varem on rootslased mõelnud, et võiksid ralli toimumiskohta rohkem põhja poole viia, kuid osaliselt majutusprobleemide tõttu on see korraldajate sõnul võimatu.