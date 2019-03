Citroën ähvardab pärast järgmist hooaega MM-sarjast loobuda

Rahvusvaheline autospordiliit on küsimuse ees, millises suunas pärast 2021. aastat liikuda. 2021. aastal lõppevad praegu kehtivad tehnilised reeglid, mis sätestavad, et WRC-autodes kasutatakse 1,6 liitrilisi turbomootoreid.

«Kõik muutub. Ei kujuta ette, et toetame tegevust, mis ei arvesta ümbritsevas ühiskonnas toimuvaga,» ütles Jackson Genfi autonäitusel.

«Kui me räägime aastast 2020 või 2021, siis teeme kõvasti tööd, et meie autod vastaksid süsinikdioksiidinormidele ja tahame, et meie autodest oleks olemas ka elektriversioonid,» lisas Citroëni tegevjuht.