Eesti laskesuusataja tuli juunioride EMil kaheksandaks

Siimer ütles Postimehele, et oma esitusega ta tegelikult rahule ei jäänud. «Soojendusel oli juba tunda, et lihas on täna kinni,» ütles ta Postimehele.

«Kui käesolev hooaeg on mul kulgenud üle kivide ja kändude ning hetke sõiduvorm ei ole nii hea kui see oli juunioride MMil, siis on ikkagi positiivne, et suutsin sellise tulemuse ära teha. Meiesuguse väikse meeskonna jaoks on iga hea koht tähtis, see annab kindlust, et liigume õigel teel. Hooldemeeskond tegi samuti super tööd, meil olid täna kindlasti üleplatsi suusad, ilma nendeta vaevalt esikümnesse murdnud oleksin,» jätkas Siimer.