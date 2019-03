Otseblogi: Lukaku on juba kaks korda Buffoni üle mänginud

Enne mänge:

Kaheksandikfinaalide avamängud:

AS Roma – FC Porto 2:1 (70., 76. Zaniolo – 79. Adrian)

Manchester United – PSG 0:2 (53. Kimpembe, 60. Mbappe)

Inglismaa meistriliigas neljandat kohta hoidval Manchester Unitedil puuduvad täna staarmängijad Paul Pogba ja Anthony Martial. Pogba teenis eelmises kohtumises Old Traffordil prantslastega punase kaardi ja Martial on vigastatud. Unitedil on teisigi mängijaid vigastustega kimpus, kuid sellele vaatamata ihkab Inglismaa suurklubi pärast viieaastast pausi jõuda kaheksa parema hulka.

«Keegi ei kirjuta mängustsenaariume ette. Me oleme võõrsil näidanud fantastilisi esitlusi ning ilma võitluseta ei anna me midagi,» sõnas Manchester Unitedi peatreener Ole Gunnar Solskjaer. «See on raske ülesanne, kuid oleme võimelised sellega toime tulema. Kõigepealt peame lööma esimese värava ja seejärel mängus püsima. Kui üks värav on all, siis võib kõike juhtuda. Meil on vaja head plaani ning peame endast andma parima,» lisas Solskjaer.

Kaheksandikfinaali avamängu kaotus Pariisi Saint-Germainile on Manchester Unitedi esimene (ja seni ainus) Solskjaeri juhendamisel. Manchesteri United on kõikide sarjade peale kokku võitnud võõrsil kaheksa mängu järjest, mis on ühtlasi ka klubi rekord.

Huvitavad faktid: