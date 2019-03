Täna: Solskjaer usub, et Manchester United jõuab veerandfinaali

Inglise meistriliigas neljandat kohta hoidval Manchester Unitedil puuduvad täna Paul Pogba ja Anthony Martial. Pogba teenis eelmises kohtumises Old Traffordil prantslastega punase kaardi ja Martial on vigastatud. Unitedil on teisigi mängijaid vigastustega kimpus, kuid sellele vaatamata ihkab Inglismaa suurklubi pärast viie aastast pausi veerandfinaali jõuda.

«Keegi ei kirjuta mängustsenaariume ette. Me oleme võõrsil näidanud fantastilisi esitlusi ning ilma võitluseta ei anna me midagi,» ütles Unitedi mänedžer Ole Gunnar Solskjaer.

«See on raske ülesanne, kuid me oleme võimelised selle ülesandega toime tulema. Kõigepealt peame lööma esimese värava ja seejärel mängus püsima. Kui üks värav on all, siis võib juhtuda mida iganes. Meil on vaja head plaani ning peame endast andma parima,» lisas Solskjaer.

Kaotus PSG-le on Unitedi ainus Solskjaeri juhtimise all. Manchesteri meeskond on võitnud võõrsil kaheksa mängu järjest, mis on ühtlasi klubi rekord.

Mõned faktid:

Ükski klubi, kes on Meistrite Liiga play-offis kodus kaotanud rohkem kui kahe väravaga pole järgmisesse ringi jõudnud.

Ainus Inglise jalgpalliklubi, kes on suutnud PSG-d nende kodustaadionil Parc de Prince`l võita on Jose Mournho juhitud Chelsea. See oli septembris 2004.

PSG on löönud 10-s viimases Meistrite Liiga matšis 35 väravat, kuid hoidnud oma värava puutumatuna viimased viis mängu.