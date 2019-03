Nädalavahetusel selguvad koolisõidu sisemeistrid

Seeniorites osaleb viis võistluspaari. Dina Ellermann on stardis nii Landy’s Akvareli kui Donna Annaga, talle pakuvad konkurentsi Getter Kangur ja Ashwan, Grete Hussar ja Scott ning Tiina Kuusmann ja Romantika. Noorte klassis on neli võistlejat: Helena Kaal (Cassander), Maian Kesküll (Kevins), Maribel Tuiken (Jazz Hit) ja Hanne-Lore Väin (Burberry 7). Juuniorite klassis on stardis 7, laste klassis on üles antud 10 ja poniratsanike arvestuses samuti 10 võistluspaari. Tavapäraselt kõige arvukam on harrastajate klass, kuhu seekord oodatakse võistlema 14 võistluspaari.