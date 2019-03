Tänak teepuhastusefektist: eelmine aasta näitas, et on võimalik saada hea tulemus

«See ei ole lihtne, aga eelmisel aastal Mehhikos nägime, et sellelt positsioonilt on võimalik saada hea tulemus, seega vaatame, kuidas läheb,» kommenteeris Tänak MM-sarja koduleheküljele wrc.com.

«Rootsis oli suurepärane võita, kuid me hakkasime kiiresti Mehhikoks keskenduma. Me lendasime kohe Hispaaniasse kahepäevasele kruusatestile. Töötasime paljude asjade kallal, et olla Mehhikoks võimalikult hästi valmis,» märkis Tänak, kes pole karjääri jooksul kordagi Mehhikos poodiumile jõudnud.