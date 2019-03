Viimasel kahel aastal Toyotat kimbutanud probleemile leiti lahendus

Toyota pole seni suutnud Mehhiko kõrgusele ja kuumusele head lahendust leida. Tunamullu teeniti Mehhikost kuues ja seitsmes koht. Kuigi mullu oli neil kiirust rohkem, katkestasid kõik kolm autot jahutusprobleemide tõttu.

Eestlase Ott Tänaku mullune võit Türgis andis aga aimu, et Toyota on probleemile lahenduse leidnud. «Usun, et kõik on hästi,» ütles Tänak Autospordile. «Olen enesekindel, sest nägime esimesi paranemismärke juba enne Türgit. Pärast Türgi rallit oleme teinud veel ühe sammu edasi.»

Tänak tunnistab, et erinevalt Türgist on Mehhikos lisaks kuumusele probleemiks ka kõrgus ja sellega kaasnev hõre õhk. «Insenerid on aga enesekindlad, seetõttu ei peaks me muretsema,» ütles Tänak.

Kahe MM-ralli järel hoiab eestlane sõitjate arvestuses liidrikohta, mistõttu tuleb tal Mehhikos startida esimeselt positsioonilt. Sebastien Ogier tõestas nii 2013. kui 2015. aastal, et ka eest startide on võimalik võita.

«Usun, et igat rallit on võimalik võita. Kuid sel juhul peab sind kõik soosima. Reedel esimesena teel olla pole kõige parem positsioon ralli võitmiseks. Meie põhiline eesmärk on saada võimalikult palju punkte. Aga kui tekib võimalus võidu peale sõita, kavatsen selle ära kasutada,» lubas Tänak.