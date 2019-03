Gerd Kanter dopinguskandaalist: parem ole viimane ja puhas

«Oluline on mõista, et doping ei ole kiirtee võiduni,» manitses olümpiavõitja, kelle arvates läks meie suusatajatel veel iseäranis õnnetult, sest tehti ju pettust, aga tulemusi ei tulnud. Samas vaevlesid sportlased tohututes hingepiinades, sest peteti ennast, lähedasi ja toetajaid.

«Loodan, et see traagiline sündmus paneb kõiki mõtlema. Parem olla juba viimane ja puhas kui petta ja loota, et äkki ei jää vahele,» ütles Kanter, kel oli raske mõista suusameeste õigustust oma valikule. «Sportlane peab ka ise kaasa mõtlema ning mõistma, et ükski tulemus ei ole pöördvõrdeline tehtava töö hulgaga. Kui tehakse tööd, aga tulemust ei tule, siis on kaks võimalust: kas oleme andetud või kasutame vale metoodikat,» nentis Kanter.