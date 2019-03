Fourcade: ka laskesuusatajad võivad dopingut kasutada

Sama meelt oli ka Fourcade 21-aastane rootslasest kolleeg, Sebastian Samuelson, kelle sõnul oleks naiivne arvata, et kõik laskesuusatajad on puhtad. «Siingi petetakse. Olen selles täiesti kindel. Loodan väga, et laskesuusatamist ei oota ees midagi sellist nagu juhtus Seefeldis,» märkis Samuelson.

Huvitav tähelepanek on seegi, et Seefeldi suusaalade MMilt alguse saanud dopinguskandaali päevavalgele toomises mängisid pearolli Austria ja Saksa politsei, mitte aga antidopingu organisatsioonid. See teeb murelikuks Rootsi laskesuusatajat Mona Brorssoni. «Ükski Seefeldis vahele võetud sportlane ei põrunud ju dopingukontrollis. See muudab küsitavaks kogu antidopingu organisatsiooni töö kvaliteedi,» sõnas Brorsson.