Otseblogi: Tänak lõpetas päeva katsevõiduga ning tõusis neljandaks

Reedene rallipäev tõi endaga kõvasti draamat. Thierry Neuville lõhkus kohe päeva esimesel katsel rehvi, mille tõttu ta kaotas kõvasti aega. Kohe päeva esimesel kiiruskatsel sõitis teelt välja ka Teemu Suninen, kelle jaoks sai ralli sellega ka lõplikult läbi.

Andreas Mikkelsen alustas rallit hästi, kuid pidi tehnilistel põhjustel viiendal katsel esikohalt katkestama, tänu millele tõusis liidriks kolmandana rajal olnud Sebastien Ogier.



Ogier näitas kogu päeva jooksul head kiirust, kuid temaga suutis võidu sõita ka Dani Sordo. Sordo auto jäi tehnilistel põhjustel aga raja äärde enne seitsmendat kiiruskatset ning hispaanlane pidi päeva pooleli jätma.



Enne viimaseid publikukatseid jäi tehnilistel põhjustel raja äärde ka Toyota piloot Jari-Matti Latvala, kes oli sel hetkel üldarvestuses hoidmas neljandat kohta.



Nii oli esimesena rajal olnud Tänak teinud targa päeva. Tasuks kaks katsevõitu ning viimaste katsetega mööduti ka Esapekka Lappist, mis andis reedese rallipäeva lõpuks üldarvestuses neljanda koha. Ogier'st jääb Tänak maha 37,1 sekundiga. Teist kohta hoiab Elfyn Evans, kes kaotab Ogier'le 14,8 sekundit ning kolmas on Kris Meeke, kes kaotab Ogier'le 21,1 sekundit.

RALLI AJAKAVA JA TULEMUSED:

REEDENE VÕISTLUSPÄEV

SS1 1,14 km Street Stage GTO: 1. Lappi, 2. Mikkelsen +0,1, 3. Ogier +0,6, 4. Meeke, +0,6, 5. Tänak +0,6.

SS2 31,57 km El Chocolate: 1. Mikkelsen, 2. Ogier +2,4, 3. Sordo, +2,6, 4. Meeke +8,1, 5. Evans +8,4, ... 8. Tänak +21,4.



Üldseis pärast 2. katset: 1. Mikkelsen, 2. Ogier +2,9, 3. Sordo +4.0, 4. Meeke +8,6, 5. Evans +8,9, ... 8. Tänak +21,9.

SS3 17,28 km Ortega 1: 1. Ogier, 2. Sordo +0,5, 3. Latvala +1,7, 4. Evans +1,8, 5. Mikkelsen +2,2, ... 9. Tänak +7,1.

Üldseis pärast 3. katset: 1. Mikkelsen, 2. Ogier +0,7, 3. Sordo +2,3, 4. Evans +8,5, 5. Meeke +9,7, ... 8. Tänak +26,8.

SS4 1,11 km Street Stage León 1: 1. Mikkelsen, 2. Sordo +0,4, 3. Ogier +0,9, 4. Latvala +0,9, 5. Neuville +1,1, ... 7. Tänak +1,4.

Üldseis pärast 4. katset: 1. Mikkelsen, 2. Ogier +1,6, 3. Sordo +2,7, 4. Evans +9,7, 5. Meeke +11,2, ... 8. Tänak +28,2.

SS5 31,57 km El Chocolate 2: 1. Ogier, 2. Sordo +0,8, 3. Evans +2,3, 4. Lappi +6,2, 5. Meeke +7,9, ... 8. Tänak +11,0.



Üldseis pärast 5. katset: 1. Ogier, 2. Sordo +1,9, 3. Evans +10,4, 4. Meeke +17,5, 5. Lappi +26,7, ... 7. Tänak +37,6.

SS6 17,28 km Ortega 2: 1. Ogier, 2. Sordo +2,9, 3. Meeke +4,4, 4. Evans +4,7, 5. Latvala +5,3.



Üldseis pärast 6. katset: 1. Ogier, 2. Sordo +4,8, 3. Evans +15,1, 4. Meeke +21,9, 5. Latvala +33,2, ... 7. Tänak +43,7.

SS7 10,72 km Las Minas: 1. Tänak, 2. Lappi +0,2, 3. Latvala +1,8, 4. Evans +2,4, 5. Neuville +2,8.



Üldseis pärast 7. katset: 1. Ogier, 2. Evans +10,9, 3. Meeke +18,7, 4. Latvala +28,4, 5. Lappi +36,3, 6. Tänak +37,1.

SSS8 2,33 km V-Power Shell Stage 1: 1. Ogier, 2. Tänak +0,2, 3. Neuville +0,6, 4. Meeke +1,2, 5.Lappi +1,7.

Üldseis pärast 8. katset: 1. Ogier, 2. Evans +13,3, 3. Meeke +19,9, 4. Tänak +37,3, 5. Lappi +38,0.



SSS9 2,33 km V-Power Shell Stage 2: 1. Tänak, 2. Neuville +0,0 3. Ogier +0,2 4. Lappi +1,3, 5. Meeke +1,4.



Üldseis pärast 9. katset: 1. Ogier, 2. Evans +14,8, 3. Meeke +21,1, 4. Tänak +37,1, 5. Lappi +39,1.



LAUPÄEVANE VÕISTLUSPÄEV

SS10 25,9 km Guanajuatito 1 16:23

SS11 32,27 km Otates 1 18:11

SS12 8,13 km El Brinco 1 19:08 (Otseülekanne Postimehes ja Kanal 12)

SS13 25,9 km Guanajuatito 2 22:31



(pühapäev)

SS14 32,27 km Otates 2 00:29

SS15 8,13 km El Brinco 2 01:38

SSS16 2,33 km V-Power Shell Stage 3 03:03

SSS17 2,33 km V-Power Shell Stage 4 03:08

SS18 1,11 km Street Stage León 2 10.03.2019 kell 03:51

PÜHAPÄEVANE VÕISTLUSPÄEV

SS19 24,38 km Alfaro 17:03

SS20 25,07 km Mesa Cuata 18:11

SS21 10,72 km Las Minas Power Stage 20:18 (Otseülekanne Postimehes ja Kanal 12)

Enne rallit:

Ott Tänak on 2019. aasta autoralli hooaega alustanud suurepäraselt. Hooaja avaetapilt teenis ta koos kaardilugeja Martin Järveojaga kolmanda koha. Hooaja teise etapi suutis Eesti ekipaaž Rootsis võita ning tõusis ühtlasi MM-sarja üldliiriks.

Paraku tähendab see seda, et Tänak peab Mehhikos esimesel täispikal võistluspäeval startima rajale esimesena. Kruusarallide puhul tähendab see aga tee puhastamist tagant tulijatele, mistõttu on eestlane ebasoodsas olukorras.

Samas tõestas Sebastien Ogier nii 2013. kui 2015. aastal, et ka eest startide on võimalik Mehhiko rallit võita. Võiduvõimalustesse usub ka Tänak, kuid selleks peavad asjaolud kokku langema: «Usun, et igat rallit on võimalik võita. Kuid sel juhul peab sind kõik soosima. Reedel esimesena teel olla pole kõige parem positsioon ralli võitmiseks. Meie põhiline eesmärk on saada võimalikult palju punkte. Aga kui tekib võimalus võidu peale sõita, kavatsen selle ära kasutada.» lubas.

Positiivse poole pealt võib välja tuua, et Toyota insenerid on viimasel kahel aastal Mehhikos meeskonda kimbutanud jahtusuprobleemidele lahenduse leidnud.

«Usun, et kõik on hästi,» ütles Tänak Autospordile. «Olen enesekindel, sest nägime esimesi paranemismärke juba enne Türgit. Pärast Türgi rallit oleme teinud veel ühe sammu edasi.»