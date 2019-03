Ferrari ootab tõsist lähivõitlust Mercedesega

«On täiesti väär mõelda, et me oleme neist kiiremad,» ütles Binotto viiekordse maailmameistri väidete peale.

Enne kui Hamilton jäi testimisel Vettelist vaid 0,003 sekundi kaugusele, väitis ta, et Mercedesel on kõigest „pool sekundit“ aega, et jõuda omadega valmis Austraalias toimuvaks hooaja esimeseks etapiks.

«Mul on rõõm teada, et Hamilton peab meid kiiremateks, aga mina usun, et nemadki on väga tugevad,» sõnas Scuderia uus juht ajakirjanikele. «Ma ei arva, et nad jäävad meie seljataha, arvan, et nad saavad olema väga-väga lähedal.»

Ferraril on endiselt palju tööd teha

Ehkki Ferrari nautis hooajaeelsetel testidel kaks nädalat kiireima auto staatust, tabasid neid ka tõsised probleemid, kui seniteadmata objekt põhjustas Vetteli autol veljepurunemise, mis lõppes avariiga.

«Arvan, et tegime palju tööd, aga ma ei ole rõõmus selle üle, kus me omadega praegu oleme,» nentis Binotto. «Tahaksime, et auto oleks kiirem ja usaldusväärsem. Seega on meil veel palju teha.»

Scuderia juhi sõnul meeldib talle mõelda, et auto suutis alguses just seda, mida loodeti, teisalt tuleb tegeleda ka paljude probleemidega, enne kui Ferrari saab edasi liikuda. «Ma ei ole praegu rahul. Loomulikult on alguseks hea, et auto töötab normaalselt, aga see on kõik.» Ta jätkas: «Meie programm pole alati kulgenud nii nagu lootsime. Tunnen, et me pole veel Melbourne’i jaoks valmis – arvan, et enamus ülesandeid on endiselt tegemata.»

Ferrari F1: Hetk tänavuse hooaja eelselt testimiselt FOTO: PA Wire/Scanpix

Vettel januneb võidusõidu järele

Küll aga on tulevaseks tiitlivõitluseks valmis Ferrari esisõitja Sebastian Vettel, kes sai Kimi Räikköneni lahkumist omale uue noore tiimikaaslase, Charles Leclerc’i. Ilmselgelt peetakse just Vettelit MMi tiitlilahingus Ferrari odateravikuks, sest Ferrari – F1 ajalooliseim ja edukaim tiim –, pole võitnud tiitlit juba kümme aastat. Vetteli kinnitusel oldi selleks juba mõnda aega valmis, sest kõik võiduks vajaminevad komponendid on ju olemas. Pigem sai viimastel aastatel otsustavaks see, et kõik ei toiminud 100-protsendiliselt.