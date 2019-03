Eesti Antidoping soovitab Veerpaludel ja Alaveril peidust välja tulla

«Täna leppisime kokku, et me siiski – teadmata, kas FIS tegeleb ka tugipersonaliga – läheme seda teed, et teeme neile (Veerpaludele – toim.) ettepaneku tulla välja ja teha koostööd nii nagu WADA (Maailma Antidopinguagentuur) koodeks treeneritelt nõuab ja kohustab,» lausus Vallimäe ERR-ile.