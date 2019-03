Kogenud Latvala luges Mehhiko ralli korraldajatele sõnad peale

«Kui ehitad trampliini, mida pole korralikult testitud, võib see valusalt lõppeda. Kui lubate publiku nii lähedale, peab ka kõik turvaline olema. Kui trampliin on sellise kolmnurga kujuga, viskab see auto otse õhku ning auto maandu ninale,» ütles Latvala.

Viimasena trampliinist üle tulnud Esapekka Lappi ei osanud täpselt hinnata, kui ohtlikus olukord muutus. Küll aga on ta kohtunike otsusega päri. «See on kõigest ralli. Kui ohus on inimelud, tuleb katse ära jätta. Inimelu on palju väärtuslikum kui ükskõik milline kiiruskatse,» ütles Lappi.