NBA otsepilt: Philadelphia jahib Indiana üle juubelivõitu

Tänavusel hooajal on Philadelphia ja Indiana juba kolm korda kohtunud. Kõik mängud on olnud üsna ühepoolsed, 76ers on võitnud kaks ja Pacers ühe kohtumise. NBA põhihooajal on kõnealused meeskonnad kohtunud kokku 178 korda, neist 99 on lõppenud Philadelphia võiduga.