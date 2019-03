Võitlusässa Remmeri eesmärk: kõigepealt raju madin Rakveres ja seejärel kõrgkooli diplom

Remmer naudib nelja mehe turniire. Ühel õhtul kaks matši pole tema jaoks enam ammugi harva esinev jõukatsumus, vaid juba pea et reegel. "Kuidagi on tõesti nii välja kujunenud, et Yakuzal olen alati sel turniiril üles astunud. Eks see ole sund end maksimaalselt proovile panna," tunnistab tervisekaitse spetsialisti ametit jahtiv võitleja.

Rakvere spordihoones on Remmer Yakuza Fight nelja mehe turniiridel kogenud nii kergemaid võite kui ülikarme lahinguid, kus kaotusest on päästnud vaid vastase nokauteerimine. "Kõige enam on jäänud meelde esimene turniir. Seal läks kõik nii, nagu olin planeerinud. Aga keerulisim oli kindlasti teine, 2017. aastal, kui finaal kujunes äärmiselt raskeks. Jäin kuidagi väga kinniseks ning olin selgelt kaotamas, kuid suutsin end viimases raundis kokku võtta ning nokauteerisin vastase," meenutab Remmer. "Eks raske lahingu üheks põhjuseks võis olla asjaolu, et poolfinaalis kukkus vastane juba avaraundis ning ma ei saanud isegi higiseks."

Õhtu jooksul kahe lahingu pidamine nõuab omaette plaani - on selge, et kahte matši maksimumi peale teha ei ole lihtsalt puhtfüüsiliselt võimalik. "Esimene lahing ongi enamasti rohkem enda käima tõmbamiseks, kuid tuleb selgelt enam tagasi hoida, et finaali mõnda vigastust kaasa ei võta. Seejärel tuleb finaali eel end taas soojaks ajada ning siis juba kõik mängu panna."

Sel korral seisavad Rakveres Remmeril ees kodupubliku ees võitlev Sergei Makejev, poolakas Damian Piskorz ning võimas hollandlane Don-Jelayo Soemotiko. "Makejev on visa hingega ning võib alati üllatada. Poolakas on äärmiselt terav ning hollandlane võistles hiljuti ühel kodumaa suurimal üritusel World Fighting League, kus nokauteeris oma vastase teises raundis."

Kuidas Remmeril endaga vormiga seis? "Vorm on tiptop. Olen saanud kooli kõrvalt piisavalt treenida. Samas, kui eelmisel aastal võistlesin tervelt kaheksas matšis, siis sel aastal on kirjas seni vaid üks. Kooli lõpetamine võtab oma aja."