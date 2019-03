Kaljut šokeerinud Paide kapten: loodan, et naine on ka rahul

Kalju esimese värava puhul oli peasüüdlaseks just Reintam, mille järel sai Paide ründaja Alassana Jatta kirja hooaja esimese värava. «Ma ei oodanud, et see pall läheb nii pikale, ründaja noolis ja lõpetas olukorra karistusalas hästi ära. See oli väga hea värav,» kommenteeris Reintam.