Teepuhastaja rolliga harjuv Tänak: anname endast parima, et võitluses püsida

Uues rollis olev Tänak aga puhastamise üle ei kurda: «Eks ees startides on teel lahtine kruus nagu alati. Ma ei ole sellega väga hädas, teadsin seda juba startides. Anname endast parima, et võitluses püsida. Me ei teinud hommikuga ühtegi viga, nii et ma ei saa viriseda.»