Federer treenib vähem kui kunagi varem

«Federer eelistab kvaliteeti kvantiteedile,» ütles Luthi. «Ta treenib vähem kui varem, kuid tema treeningud on väga spetsiifilised. Meil on treeningute vahel ka pikemad pausid. Näiteks peame me oleme kindlad, et ta saaks piisavalt taastuda, selleks treenime ühe päeva hommikul ning seejärel on trenn järgmise päeva pärastlõunal,» sõnas Šveitsi tennisetähe juhendaja.

«Treeningud on pikemad, kuid nad ei ole enam nii intensiivsed. Päevas on üks kolme kuni kolme ja poole tunnine treening. Nii ei pea ta enam teist korda soojendust tegema. 37-aastasel mehel on palju muudki teha: tal on perekond, kohustused, fond. Tennis on loomulikult tähelepanu keskpunktis, kuid see ei saa nii olla igavesti,» rääkis Luthi.

«Federer teeb palju tööd, kuigi töö on siinkohal vale sõna. Ta leiab alati mooduse teha trenn endale nauditavaks. Pierre Paganinil on selles ülitähtis roll.»

Pierre Paganini on Federeri füüsilise ettevalmistuse treener olnud alates 1994. aastast. Praegune elav tenniselegend oli siis 13-aastane kui nende koostöö algas.

«Paganini teeb võrratut tööd. Tema treeningud on äärmiselt vaheldusrikkad. Roger on ülimalt nõudlik, tal on vaja teada, et miks ta midagi teeb. Ta peab sisemiselt tunnetama harjutuste vajalikkust,» rääkis Federeri treener.

«Roger võtab asju kergelt, ta hoiab pea külmana ning peab plaanidest kinni. See on oluline, et vältida vigastusi. Ta peab oma keha väga hästi kuulama. Kui ennast üle hinnata, siis võivad tekkida vigastused,» kirjeldas Luthi Federeri muutunud treeningute tausta.