Ott Tänak: teine koht on veel võimalik

Tänak ise jäi eilse päevaga rahule ning märkis, et ehkki olud olid nagu olid, siis auto toimis hästi ja tunne oli hea. „Väga ei kurda. Tegin kõik, mida suutsin, poleks suutnud enamat,“ rääkis Tänak. „Nautisin korralikult, mistõttu jätkus ka enesekindlust pingutada tugevalt. Õhtu poole olid mõnd hetked kus kompisime piire. Tahaks loota, et teine koht võiks olla veel võimalik, sest vahed ei ole väga suured ja loodetavasti on ka stardikoht vähe parem,“ lisas Tänak. „See on lihtsalt reaalsus, mis positsioon meil praegu on. Eks me homme üritame edasi. Praegu neljandat kohta hoidvad Tänak/Järveoja kaotavad kolmandale kohale (Kris Meeke/Seb Marshall (Toyota Yaris WRC)) 16 sekundi ning liidripositsioonil liikuvatele Sebastien Ogier/Julien Ingrassiale (Citroën C3 WRC)) 37,1 sekundit