Koolisõidus selgusid esimesed sisemeistrid

Laupäeva varahommikul alustasid võistlust seenioride klassi sportlased, kes sõitsid esimese osavõistluse, milleks oli Intermediate II skeem. Ülekaalukalt esimeseks tuli siin Dina Ellermann (Tondi RSK) hobusega Donna Anna, kogudes 70,093%. Oma teise hobusega, Landy’s Akvareliga, sõitis ratsanik välja teise koha väärilise tulemuse, milleks oli 68,186%. Kolmanda tulemuse said Getter Kangur (Tondi RSK) ja Ashwan (66,275%), neljanda Tiina Kuusmann (RSK KRT) ja Romantika (64,559%) ning viienda väga värskelt koostööd alustanud Grete Hussar (Saaremaa RSK) ja Scott (61,422%). Kõik ratsanikud treenivad Alla Gladõševa juhendamisel.

Tagasihoidlik Maria ütles võistluse järgselt, et on tänase võidu üle väga rõõmus. Oma uue ratsuga on ta alles koostööd alustamas. Shampagna suurimaks plussiks peab noor ratsanik eelkõige tema head iseloomu.