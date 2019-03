Koolisõidu sisemeistriks tuli Dina Ellermann

Dina jaoks tuli tänane võit Donnaga väikese üllatusena. Viimase minutini ei suutnud ta valida, kumma ratsuga SMV arvestuses osaleda. „Otsustasin täna lõpuks anda võimaluse Donna Annale ja nagu näha, see risk tasus end ära.“ Sportlase jaoks on mõlemad ratsud hetkel võrdsed partnerid, Akvarel on küll kogenum, aga Donna võimekam. Viimasega peab veel palju tööd tegema, et tulemused veel paremaks saada. Dina suureks sihiks on augustis toimuvad Euroopa meistrivõistlused, millest ta loodab osa võtta, kui hooaja sees kõik õnnestub.

Jekaterina sõnas, et jäi oma sõitudega väga rahule. "Skeemid on vaja ikka paremini õppida," naerab võitja. Icon'iga on koostöö alles väga värske ja hobune on veel noor. "See on üks huvitav uus projekt. Ta on veel noor ja erksa iseloomuga, mis teeb asja veidi keeruliseks, aga loodetavasti meie koostöö hakkab sujuma."