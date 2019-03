MM-sarja üldseis: Tänak säilitas liidrikoha, Toyota kasvatas edu

Kui enne autoralli hooaja kolmandat etappi edestas liider Ott Tänak üldarvestuses lähimat jälitajat Thierry Neuville’i seitsme punktiga, siis pärast Mehhiko rallit on eestlase edu neli silma. Tänakul on 65, teiseks kerkinud Sebastien Ogier’l 61 punkti.