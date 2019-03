Kullo Kender lunastas pääsme maailmakarika finaali

Kullo oli tänase tulemuse väga uhke ja rõõmus. „Võtsin teadlikult rahulikumalt, sest teadsin, et ümberhüpped on Artase jaoks selles sõidus natuke liiga suur tükk. Hobune hüppas suurepäraselt. Siinsel võistlusel olid kõik minu hobused heas vormis ja hoitud, mille eest tänan oma väga tubli abilist,“ sõnas sportlane. Kui hobustel läheb hästi, on ka ratsaniku meel hea. „Kui tuju on hea, siis saad kõigist jagu,“ muigab Kullo. Ta peab juba maailmakarika finaali plaane, sest tahab kindlasti võimalust kasutada ja seal osaleda. „Nüüd on jah kõik muutunud ja tahan end seal proovile panna.“ Kogenud MK-finaalis osaleja Rein Pill toetab igati noorema kolleegi mõtet. „Las läheb ja hingab ka suurvõistluse õhku. See kogemus tuleb talle ainult kasuks,“ ütleb Rein, kellel endal see võistlus kõige edukamalt ei läinud. „Mis seal ikka, seekord nii. Esimesel päeval läks meil sõit aia taha, teine osavõistlus oli seevastu väga hea. Täna ei olnud meil lihtsalt õnne ja viga tuli sisse. Eks järgmisel korral paremini.“