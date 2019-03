Galerii: Rakvere ei suutnud poolfinaalseeria avamängus Tartut üllatada

Veidi enam kui poolteist tundi kestnud kohtumises kerkis üleplatsimeheks Tartu pallur Samuel Joseph Walker, kelle arvele kogunes 19 punkti. Hindrek Pulk toetas teda 18 silmaga. Kaotajate resultatiivseim oli 12 punktiga Denis Losnikov.

Tartu peatreener Andrei Ojamets mängujärgses intervjuus: «Natuke oli tuimavõitu. Kohati tundus, et üks või teine pidi end sundima liigutama, aga samas tulemus on olemas ja selle pealt on hea edasi minna. Rakvere raiskas enerigat veerandfinaalseerias, aga neil oli kergem. Hea oleks, kui me ennast siin poolfinaalis ei kulutaks ja hoiaks värskust finaali jaoks.»

Rakvere juhendaja Andres Toode: «Terve see hooaeg on ühtlaselt hall olnud. Tugevamatele oleme kaotanud, nõrgemaid oleme võitnud. See veerandfinaalseeria Selveriga oli emotsionaalne. Tartu on kindlasti väga kõva pähkel, hooaja alguses astusime neile kannale. Praegu nad lasevad mängida nii palju, kui nemad tahavad. Aga kui neil otsustada vaja, siis…»

Tartu – Rakvere poolfinaalseeria teine mäng toimub kolmapäeval, 20. märtsil kell 19 Rakvere spordihoones. Kolmas lahing 23. märtsil kell 17 taas Tartu Ülikooli spordihoones.

Bigbank Tartu pääses põhiturniiri võitjana otse poolfinaali nagu ka teise koha saanud tiitlikaitsja Saaremaa võrkpalliklubi. Sel hooajal on Bigbank juba ühe karika võitnud, kui hiljuti triumfeeriti Credit24 võrkpalli meistriliigas. Finaalis saadi 3:2 jagu selleski liigas tiitlit kaitsnud Saaremaast. Sel hooajal võitis Bigbank mõlemad Credit24 võrkpalli meistriliiga mängud Rakvere vastu 3:0.

Tartu Bigbanki juhendaja Andrei Ojamets ütles poolfinaalseeria eel, et meeskonna seis on hea. «Mart Naaber käis eile (teisipäeval – toim) arstil ja sai rohelise tule, üks käik seega taas juures. Samas, teda vigastuse perioodil asendanud Kevin Soo on samuti väga heas vormis ja võrreldes hooaja algusega enesekindel ning oma mängu leidnud, seega mul on vangerduse variant. Stefan Kaibald on samuti mänguvalmis, mis lisab veelgi kindlust. Märt Tammearu on treeningul end heast küljest näidanud nii nurgaründaja kui ka diagonaalründaja kohal. Patt oleks viriseda hetkeisu osas,» ütles Ojamets, kelle sõnul on viimane suur võit unustatud.

«Usun, et kõik on suutnud eufooria unustada ja uued sihid paigas. Ees seisab hooaja viimane pingutus. Vaadates, kuidas Rakvere tegutses Selveri vastu kahes viimases mängus, siis müts maha nende ees. Usun, et seal sai määravaks nende kogemus, alates sidemängija Ronald Järvest. Ja ka Rakvere noored said kogenumate kõrval aina enam enesekindlust juurde. Kinkima nad midagi ei tule ja seda ma ei oota ka. Püüame teiste vigadest õppida ja teame, et mängida tuleb alati lõpuni,» lisas juhendaja.