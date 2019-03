Võrkpalli otsepilt: kas Rakvere suudab poolfinaalseeria avamängus Tartu Bigbanki üllatada?

Bigbank Tartu pääses põhiturniiri võitjana otse poolfinaali nagu ka teise koha saanud tiitlikaitsja Saaremaa võrkpalliklubi. Sel hooajal on Bigbank juba ühe karika võitnud, kui hiljuti triumfeeriti Credit24 võrkpalli meistriliigas. Finaalis saadi 3:2 jagu selleski liigas tiitlit kaitsnud Saaremaast. Sel hooajal võitis Bigbank mõlemad Credit24 võrkpalli meistriliiga mängud Rakvere vastu 3:0.

Tartu Bigbanki juhendaja Andrei Ojamets ütles poolfinaalseeria eel, et meeskonna seis on hea. «Mart Naaber käis eile (teisipäeval – toim) arstil ja sai rohelise tule, üks käik seega taas juures. Samas, teda vigastuse perioodil asendanud Kevin Soo on samuti väga heas vormis ja võrreldes hooaja algusega enesekindel ning oma mängu leidnud, seega mul on vangerduse variant. Stefan Kaibald on samuti mänguvalmis, mis lisab veelgi kindlust. Märt Tammearu on treeningul end heast küljest näidanud nii nurgaründaja kui ka diagonaalründaja kohal. Patt oleks viriseda hetkeisu osas,» ütles Ojamets, kelle sõnul on viimane suur võit unustatud.

«Usun, et kõik on suutnud eufooria unustada ja uued sihid paigas. Ees seisab hooaja viimane pingutus. Vaadates, kuidas Rakvere tegutses Selveri vastu kahes viimases mängus, siis müts maha nende ees. Usun, et seal sai määravaks nende kogemus, alates sidemängija Ronald Järvest. Ja ka Rakvere noored said kogenumate kõrval aina enam enesekindlust juurde. Kinkima nad midagi ei tule ja seda ma ei oota ka. Püüame teiste vigadest õppida ja teame, et mängida tuleb alati lõpuni,» lisas juhendaja.

Rakvere võrkpalliklubi jõudis poolfinaali läbi raskuste. Veerandfinaalseeria eel kaotas meeskond vigastustele kaks põhimeest Andris Õunpuu ja Tanel Uusküla, kes kumbki ei saanudki seerias meeskonda aidata. Ometi suudeti Tallinna Selveri vastu seeria 2:1 võita, seejuures jäädi kahes viimases mängus 0:2 kaotusseisu ja võideti lõpuks 3:2.

Rakvere loots Andres Toode rääkis, et raske veerandfinaalseeria andis kõvasti eneseusku. «Ütlen ausalt, Selveri vastu edasi pääsemine oli endalegi väikeseks üllatuseks. Selver on väga hea tiim ja eks me ikka ületasime ennast selles seerias. Positiivne on juba seegi, et saame poolfinaalis mängida, sest sel hooajal pole meilt seda õiget sähvakat ju tulnud, tugevaid pole veel võitnud. Ses mõttes on see mingi leevendus hooajale ja kindlasti uus motivatsioon meestele, samuti saime kõvasti eneseusku juurde,» kommenteeris Toode.

«Tartu on aga meiega võrreldes teisest klassist meeskond. Muidugi läheme ja võitleme nagu oskame. Sain veerandfinaalis uusi mehi põhikoosseisus proovida ja nüüd saab julgemini koosseisuga katsetada. Meie suurim mure on sel hooajal olnud liigne omavigade arv, kui suudame neid igas elemendis vähendada, pole ka Tartu vastu saamine ilmvõimatu,» lisas juhendaja. Toode sõnul võib varsti platsile oodata ka Õunpuud ja Uusküla. «Andris juba servi vastu võtmas käis ja loodan, et tema saab meid aidata. Ka Taneli õlg on puhkust saanud ning usun, et tedagi saan mingil määral kasutada kasvõi vahetuste andmiseks,» lisas peatreener.

Seeria esimene mäng toimub 15. märtsil kell 19 Tartu Ülikooli spordihoones, teine mäng 20. märtsil kell 19 Rakvere spordihoones, kolmas 23. märtsil kell 17 taas Tartus. Vajadusel peetav neljas kohtumine toimub 27. märtsil Rakveres kell 19 ning viies Tartus 30. märtsil kell 19.