Täna otsepilt: Kalev võõrustab kolm täiendust hankinud Euroliiga klubi

Donaldas Kairyse hoolealused on võitnud viimasest neljast mängust kolm ja teinud seejuures omamoodi ajalugu. Kalev on nimelt esmakordselt Ühisliigas visanud neljas kohtumises järjest üle saja punkti: Krasnojarski Jenisseile 109, Saraatovi Avtodorile 109, Minski Tsmokile 108 ja Astanale 102.

Himki (13-5) on oma mänguvormi Ühisliigas samuti viimastel nädalatel oluliselt parandanud. Viimatises Ühisliiga mängus alistati tiitlikaitsja Moskva CSKA 73:72. Himkil on käsil mitmes mõttes huvitavad ajad, sest jaanuaris naasis kolmeaastase pausi järel meeskonna tüüri juurde Leedu korvpallilegend Rimas Kurtinaitis. Lisaks on võistkond hiljuti täiendust saanud kolme mängija näol. Läti koondise põhimees Janis Timma ja Venemaa rahvusmeeskonna pikaaegne tsenter Dmitri Sokolov ei vaja siinsele korvpallipublikule ilmselt tutvustamist. Kolmas liituja on aga 24-aastane USA ääremängija Andrew Harrison, kes saabus Moskvasse nädala keskel NBA-st.