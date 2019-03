Zinedine Zidane: kui tajuksin riski, poleks ma siia tulnud

«Ma tulin tagasi, sest president helistas mulle. Mul on hea meel tagasi olla. See on suur vastutus, sest seda klubi armastab nii palju inimesi,» ütles Zidane tänasel pressikonverentsil.

«Ma lahkusin klubist, sest meeskond vajas muutust. Me võitsime mullu Meistrite liiga, kuid kaotasime liigatiitli ja karikavõistlused varakult. See oli minu vastutada. Ma tean, mis ma eelmisel hooajal valesti tegin ning annan endast kõik, et sel korral asju paremini teha,» jätkas Zidane.

«Peame asju muutma, kuid esialgu peame rääkima ja plaani pidama. Meil on veel 11 mängu järel. Liigas on seis halb, aga ka mullu oli meil liigas samasugune seis,» ütles Zidane.

Cristiano Ronaldo Juventusele müümise kohta sõnas Zidane: «Kõik teavad, kes Cristiano on. Ta on osa selle klubi ajaloost, aga meie asi on praegu keskenduda viimasele 11 mängule.»