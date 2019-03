Rootsi sai MMil kauaoodatud kulla, eestlannadelt korralik esitus

Talihärm märkis Postimehe esmaspäevases leheloos tänase distantsi kohta, et Östersundi kolmekilomeetrine ring on üks raskemaid MK-sarjas ja seda tuleb läbida viis korda. «Raske just profiili mõttes ja laskmine on ülioluline. See tulebki selline laskmisvõistlus. Mingit kohta ma sõitma ei lähe. Isiklik eesmärk on laskmises oma asja teha,» rääkis Talihärm endale seatud sihtidest sihtidest.