Video: Westbrook ähvardas pealtvaatajat

«Midagi tuleb ette võtta selliste inimestega, kes tulevad mängule ja arvavad, et võivad öelda ja teha mida iganes soovivad. See ei ole aus mängijate suhtes,» ütles Westbrook ESPN-ile.

Westbrookiga sõnasõtta sattunud pealtvaataja Shane Keisel väitis ESPN-le, et ei öelnud midagi sobimatut ning olevat soovitanud vaid Westbrookil vaid oma põlvedele jääd panna. Seevastu teine Thunderi mängija Raymond Felton, kes oli sõnadevahetusel tunnistajaks, toetas võistkonnakaaslase versiooni juhtunust.

Keisel ja mitmed teised pealtvaatajad said mängu ajal NBA-lt ametliku hoiatuse, milles öeldi, et nende käitumine oli liiga solvav. Säärase hoiatuse järel on mängu korraldajal õigus eemaldada pealtvaataja areenilt kui viimane ei paranda oma käitumist.