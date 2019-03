Andres Vaheri repliik: kaks liigat, nagu siga ja kägu

«Kahtlemata oleks see kõva saavutus. Aga võimalus pakkuda sel kevadel korvpallisõbrale head rahvusvahelist emotsiooni ei peitu mitte Ühisliigas, vaid Eesti – Läti liiga finaalturniiris. Ühisliigas on veerandfinaalist edasi pääsemine sisuliselt võimatu. Sinna jõudmisest üksinda aga sellise emotsiooni andmiseks ikkagi ei piisa. Kui Kalev suudaks Eesti – Läti liiga Tallinnas ära võita, vaat see oleks kõva-kõva emotsioon!» lausus mu hiljutine toimetusekaaslane Ott Järvela eile Kuku raadio «Spordireporteri» saates. Ta pole põrmugi esimene, kes sarnast seisukohta väljendanud.

Jah, võit on spordis ülim. Aga kui kahe kõnealuse liiga tase, olemus ja üldse kõik on niivõrd võrreldamatult erinevad, kaob ka sisuline kõrvutamiskoht.

Eesti - Läti liiga tähendus on Kalevi jaoks sisuliselt marginaalne. Palun vabandust, aga see on nagu kähkukas. Nelja hulka pääsemine on ette teada ehk hinnang edukusele ses sarjas selgub kahe kohtumisega. VTB liigas tuleb kõik 26 mängu panna täiega. Ka valmistumisel läheb kogu aur «suurele» liigale. Kahe sarja sportlikku taseme ja pinge kõrvuti sättimine tundub vaat et naeruväärne. Käiks jutt Balti liigast koos Kaunase Žalgirise või kasvõi Vilniuse Lietuvos rytasega, võiks tähendus ehk veidi muutuda, aga praegusel kujul… Ei.