Eesti võimalus: ainus 2021. aasta korvpalli EMi tahtev Põhja- ja Baltimaa

Fännid hakkasid sotsiaalmeedias juba varakult, mitme kuu eest arutama, kas koondislastele kümme aastat järjest näpunäiteid jaganud Tiit Sokk peaks jätkama või vajaks tiim uut vaatenurka. Kahes viimases kohtumises saavutatud võiduga tegi Sokk mõistagi kõva avalduse, aga see pole praeguse loo teema.

«Meil pole kiiret sellega, kes istuvad järgmises tsüklis treeneripingil,» ütleb Postimehele korvpalliliidu spordidirektor ja üks koondise abitreeneritest Alar Varrak. «Järgmine valiktsükkel, kui see üldse tuleb, algab alles tänavuse aasta novembris.»

Varrak pillab tähendusrikka fraasi «...kui see üldse tuleb». Nimelt ei pea 2021. aastal EM-finaalturniiri korraldavate riikide esindused valiksarjas osalema, vaid pääsevad otse lõppvõistlusele. Eesti alaliit hõikas mitu kuud tagasi välja idee taotleda ühe alagrupi korraldamist ja selle mõttega on hoogsalt edasi liigutud. Töö võistluse endale saamise nimel käib täiel rinnal.

Kuni 13 huvilist?

Milline on praegune konjunktuur, kui palju on Eestil konkurente ja milline on võimalus näha kuut Vana Maailma koorekihti kuuluvat satsi kahe ja poole aasta pärast Tallinnas madistamas?