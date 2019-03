Blogi: Liverpool jõudis Meistrite liigas veerandfinaali, Barcelona purustas Lyoni

Liverpool läks kohtumist valitseva Saksamaa meistri Bayerni vastu 26. minutil Sadio Mane tabamusest 1:0 juhtima. Kuus minutit enne avapoolaja lõppu patustas aga omaväravaga Liverpooli keskkaitsja Joel Matip, kes püüdis päästa Serge Gnabry värava ette saadetud tsenderdust. Seejuures varitses tagapostis Robert Lewandowski, nii et Matip oli sunnitud palli igal juhul klaarima.

Barcelona asus korduskohtumist enam kui 92 000 pealtvaataja silme all kodusel Camp Nou staadionil kiirelt juhtima, kui esmalt oli penaltipunktilt 18. minutil täpne Lionel Messi ning 13 minutit hiljem lõi oma karjääri esimese Meistrite liiga tabamuse play-off'is endine Liverpooli brasiillasest pallivõlur Philippe Coutinho.

Lyoni suutis aga mängu tagasi tulla, kui 58. mänuminutil kasutas Lucas Tousart ära segaduse Barcelona kaitseliinis, misjärel oleks neil edasipääsuks vaja läinud veel vaid ühte väravat. 78. minutil algas aga Barcelona etendus peaosas Messiga, kes lõi esialgu oma teise tabamuse ning tegi eeltöö ka kahele järgmisele tabamusele, kui jala said valgeks nii Gerard Pique (81.) kui ka vahetusest sekkunud Ousmane Dembele (86.).

Veerandfinaalpaaride loosimine on kavas reedel.

Liverpooli ja Müncheni Bayerni avamäng Anfieldil lõppes väravateta viigiga. Vahepeal on Bayern võitnud kolm kohtumist järjest, lüües neis kokku 12 väravat. Liverpool on küll teeninud kaks suureskoorilist võitu, aga teinud ka koduliigas kaks 0:0 viiki, millega loovutati meistrivõistlustel liidripositsioon.

Statistika soosib antud vastasseisus Liverpooli, sest 68 protsendil (21st 31) kordadest on Meistrite liiga väljalangemismängudes avakohtumises kodus 0:0 viigi teinud meeskond edasi pääsenud. Viimasest kaheksast eurosarja mängust on Bayern suutnud Liverpooli vastu võita vaid ühe (5 viiki, 2 kaotust).

Ka Barcelona ja Lyon tegid avamängus Prantsusmaal 0:0 viigi. Korduskohtumises on selge soosik Barcelona. Pärast 2013. aastal teenitud 0:3 Bayernilt kaotust on Barcelona kodustaadionil võitnud 26 Meistrite liiga mängu 29st. Samal ajal on Lyon kaotanud üheksast võõrsil peetud play-off-mängust koguni seitse.