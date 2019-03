Otseblogi: Liverpool võitleb veerandfinaali pääsu nimel Bayerniga, Barcelona võõrustab Lyoni

Liverpooli ja Müncheni Bayerni avamäng Anfieldil lõppes väravateta viigiga. Vahepeal on Bayern võitnud kolm kohtumist järjest, lüües neis kokku 12 väravat. Liverpool on küll teeninud kaks suureskoorilist võitu, aga teinud ka koduliigas kaks 0:0 viiki, millega loovutati meistrivõistlustel liidripositsioon.

Statistika soosib antud vastasseisus Liverpooli, sest 68 protsendil (21st 31) kordadest on Meistrite liiga väljalangemismängudes avakohtumises kodus 0:0 viigi teinud meeskond edasi pääsenud. Viimasest kaheksast eurosarja mängust on Bayern suutnud Liverpooli vastu võita vaid ühe (5 viiki, 2 kaotust).

Ka Barcelona ja Lyon tegid avamängus Prantsusmaal 0:0 viigi. Korduskohtumises on selge soosik Barcelona. Pärast 2013. aastal teenitud 0:3 Bayernilt kaotust on Barcelona kodustaadionil võitnud 26 Meistrite liiga mängu 29st. Samal ajal on Lyon kaotanud üheksast võõrsil peetud play-off-mängust koguni seitse.