Pliškovale oli Kontaveidi sedavõrd hea mäng üllatuseks

«Mängisime mõlemad päris hästi, see mäng oli minu selle turniiri parim. Esimesed ringid võivad olla keerulised, sest oma mängu on raske käima saada. Neljandas ringis on aga kindel, et lähed vastamisi hea mängijaga,» vahendab WTA koduleht Pliškova sõnu.