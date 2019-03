WRC-sarja tipud mõistavad tehishüpped hukka: see lõpeb veel draamaga

Nimelt olid Mehhiko ralli korraldajad sunnitud ettevaatusabinõuna katkestama juba ralli esimese Guanajuato nimelise kiiruskatse, kuna tehishüpe sai kahjustada, mille mõjul hakkasid masinad maanduma ootamatute nurkade peale. Nii ei pääsenud näiteks MM-sarja üldarvestuse esikolmik, kaasa arvatud Ott Tänak ja Martin Järveoja (Toyota), rajalegi.

FIA 2019. aasta «WRC ohutustoimingute nimekirjas» on eraldi pühendatud punkt ka tehishüpetele, kus soovitatakse, et ka juhtorgan oleks nende mõõtmed, kauguse ja asukoha heaks kiitnud. Kuna aga kõnealuse ohutusnimekirja järgimine pole kohustuslik, siis Mehhiko ralli korraldajad oma plaanist FIAle teada ei andnudki.

«Ma ei saa sellega nõustuda, mida me sellel kiiruskatsel nägime. Ohutustoimingute nimekirja pole kohustuslik järgida, kuid me töötame selle nimel, et tulevikus saaks kindla standardi järgi hüpata,» ütles FIA rallidirektor Yves Matton Autospordile.

WRC-piloodid aga tehishüpete olemasolust just vaimustuses pole. «Need hüpped, mis on kujundatud telgina, on rumalad – eriti siis, kui see rajatakse pikale sirgele ning sa lähened sellele viienda käiguga,» ütles kuuekordne maailmameister Sebastien Ogier (Citroën). «See on naeruväärne. Ma loodan, et enne draama saabumist tehakse mingid muudatused,» lisas ta.

Toyota meeskonna piloodi Kris Meeke’i sõnul on tegemist tõsise ohutusprobleemiga. «Sa lähed hüppele peale kolmanda käiguga ning see võib niivõrd kergesti viia masina valesse asendisse ning selle hävitada – potentsiaalselt ka tappa inimesi,» rääkis Meeke.

«Millist kujutluspilti on vaja maalida? See lugu lõpeb veel halvasti,» avaldas kogenud sõitja pahameelt. «See on lihtsalt täiesti mittevajaliku riskielemendi lisamine piirkonda, mis on ümbritsetud pealtvaatajatega. Kas me vajame seda? Ei.»