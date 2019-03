USA tõkkesprinter purustas 32 aastat vana rekordi!

«Valmistasin oma vaimu ette ja läksin ning tegin selle teoks,» ütles juba eeljooksus 7,44-ga tõsise tormihoiatuse andnud Holloway hiljem. «Polnud vahet, kui palju kordi mul varem ebaõnnestus, polnud vahet, kui paljud ütlesid, et ma ei suuda seda. Tegelikult suudad sa mida iganes, kui seljataga on jumal ja hea tiim. Olen seda tulemust juba kaua jahtinud. Nüüd, kus see on viimaks minu nimel, on kõik täiuslik. Olen üdini vapustatud,» lisas mees, kelle tõkkejooksu tulemus tähendas ühtlasi uut USA üliõpilasrekordit, võistluste rekordit ning loomulikult ka maailma hooaja tippmarki.