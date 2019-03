Latvala: ma pole kunagi nelja punkti nimel nii palju pingutanud

«See on olnud minu kõige raskem ralli, kus olen saanud neli punkti. Ma pole kunagi nende punktide nimel nii kõvasti vaeva näinud,» lausus Latvala WRC-sarja ametlikule koduleheküljele.

Ka pühapäeval sattus Latvala jamadesse, kui ta sõitis otsa kivile. «Me arvasime, et meil pole võimalust jätkata, kuid ütlesin, et me ei saa siin alla anda. Seega ma ei saanud punktikatsel kiiresti sõita, aga vähemalt jõudsime finišisse. Sellel nädalavahetusel juhtus palju asju, loodetavasti läheb järgmisel rallil rahulikumalt,» sõnas Latvala.