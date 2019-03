Messi kiitis Ronaldot ja Ajaxit

Mängujärgsel pressikonverentsil uuris ajakirjanik argentiinlaselt, mida ta arvab Ronaldo esitusest päev varem (3:0 võidumängus kübaratrikk) Madridi Atletico vastu. «See, mida Cristiano Ronaldo ja Juventus tegid, oli muljetavaldav,» sõnas Messi ning lisas: «Ma arvasin, et Madridi Atletco on tugevam. Ronaldol oli maagiline õhtu kolme väravaga.»

Meistrite liiga veerandfinaalpaaride loosimine toimub reedel. Mida arvab Messi aga Juventuse ja Ronaldoga kohtumisest? «Kõik vastased on keerulised,» lausus Messi. «Kas või Ajax, kes on näidanud, et on noortest koosnev suurepärane meeskond ja nad ei karda kedagi. Pole vahet, kellega me kohtume, sest igal juhul läheb keeruliseks. Peame olema valmis raskeks väljakutseks.»