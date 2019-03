Hyundai plaanib suvel jokkereid kasutada

Kuigi Hyundai esisõitja Thierry Neuville on tänavu teeninud kaks poodiumikohta ja hoiab sõitjate üldarvestuses Ott Tänaku (Toyota, 65 punkti) ja Sebastien Ogier’ (Citroen, 61 p) järel 55 punktiga kolmandat kohta, siis loodetakse vältida eelmise hooaja krahhi, kui belglane mängis maha maailmameistritiitli.

Lisaks pole tänavu ükski Hyundai ekipaaž pjedestaali kõrgeimale astmele kerkinud, sest rallivõidud on omavahel ära jaganud Citroen (2 Ogier) ja Toyota (1 Tänak). Meeskondlikus arvestuses kaotab kolmandal kohal olev Hyundai liider Toyotale üheksa punktiga.

Portaal Autosport kirjutab, et Hyundai plaanib Soome ralli (toimub 1.-4. august) eel ära kasutada kaks homologatsiooni-jokkerit. «Ma teadsin, et kuni juulini, mil saame uue homologatsiooni, on meie töö pigistada välja maksimum,» sõnas Hyundai rallimeeskonna juht Andrea Adamo.