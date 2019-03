Karol Mets tormilisest klubivahetusest: tegin vigu, aga praegu on hinges rahu

Seni Hollandi liigas viimast kohta hoidvasse NAC Breda klubisse kuulunud Mets andis enne tulpidemaale ajutiselt tagasi lendamist Postimehele kiiriintervjuu.

Karol, viimased paar nädalat kujunesid vististi päris pingeliseks?

Jah, seda tuleb küll tunnistada. Aga praegu on hinges rahu. Lõpuks ometi sai olukord selgeks ja ootus läbi.

Hollandis suhtutakse teie lahkumisse päris vaenulikult. Teravalt ei ole sõna võtnud üksnes meedia, vaid ka meeskonnakaaslased.

Meedia on puhunud tüli tegelikust natuke suuremaks. Nagu ikka vahel võib juhtuda. Meeskonnakaaslased olid küll mu seljataga ja toetavad, mille eest ma olen neile äärmiselt tänulik.

Olukord kujunes välja selliselt: kaks päeva enne mängu Vitessega tuli Stockholmi AIK-st konkreetne huvi minu ostmise suhtes. Mõtlesin päeva ja ütlesin siis peatreenerile: see on midagi, mida ma soovin teha. Palusin tema kaudu olla klubil läbirääkimistele avatud. Seal see kõik algas ja täna siin lõppes.

Vähemalt paar-kolm NAC Breda mängijat olid siiski avalikult kriitilised, heites ette, et vaid päev enne tähtsat mängu meeskonna reetsite?

Jah, seda ütlesid nad mulle ka ise otse näkku. Mõistan nende pettumust. Tunnistan, et panin ajastusega puusse. Enamgi veel: see oli kohutav. Aga ma ei osanud tõesti üldse selle peale mõeldagi, et sellest võib kellelegi probleem tekkida. Kindlasti oli see mulle hea õppetund, mis tulevikuks kaasa võtta.

Kas mõistate ka NACi treenerit, kes «kehva kehakeele» tõttu teid esindusmeeskonna treeningult minema saatis?

See toimus juba natuke hiljem, siis, kui läbirääkimised juba käisid. Möönan, et mu mentaalne valmisolek ei olnud tol hetkel enam selline nagu pidanuks. Jah, ma pidanuks kõik muu alla neelama ja endiselt sajaprotsendiliselt sellele treeningule keskenduma. Ma ei suutnud seda. Treeneril oli täielik õigus ja põhjus mind sealt sisse saata. Mul pole talle ega kellelegi teisele ainsatki etteheidet.

Mis sai lahkumisel kaalukeeleks?

Olin juba varem jõudnud seisukohale, et suvel tahan NACist lahkuda (Metsa leping kestis veel ühe hooaja – toim). Aga AIK tuli mu juurde varem. Tundus, et see on hea võimalus ja ka aeg muutus teha. Seetõttu ei olnud mul raske otsustada. Tegemist on väga suure ja tugeva klubiga, tõsise jalgpalliriigi meistriga, seega ka Meistrite liigas osaleva meeskonnaga. Jah, liigade võrdluses astusin sammukese tagasi, aga olen kindel, et klubisid kõrvutades on AIK väga palju tugevam kui NAC.

Karol Mets veel NAC Breda kollases rüüs. FOTO: NAC Breda

Millise emotsiooniga Hollandi-perioodi kokku võtate?

Positiivselt. Hollandi liiga on tõesti uskumatult äge. Kui kellelgi tekib võimalus sinna mängima ja proovima minna, soovitan soojalt. Arvan, et sain hakkama ja arenesin jalgpallurina palju. Olen NACile tänulik antud kogemuse ja suure usalduse eest.

Kas oli ka võimalusi Hollandi liiga siseselt edasi liikuda?

Tagantjärele targana ütlen, et tegin ilmselt vea, kui selle hooaja eel passiivseks jäin. Eelmine hooaeg oli väga hea – nii mul endal kui klubil. Kõik klappis. Aga otsustasin siis, et ma ei hakka tõmblema. Võtan veel aasta ja vaatan siis. Aga kui kahe hooaja vahel 16 mängijat meeskonnast lahkus… See oli tegelikult selge ja suur pettumus. Pidime 90 minutit tugeva surve all mängima. Keskkaitsjal ei ole niimoodi põrmugi lihtne ainult heast küljest silma paista.

Kas toona oli ka reaalseid kosilasi?

Ütlen ausalt: ma liiga täpselt ei teagi. Ma ei keskendunud siis üldse sellele. Jutte oli, ka Hollandi mõistes väga headest klubidest, aga konkreetseid pakkumisi minu teada mitte. Tagantjärele targana võin natuke kahetseda, et ma siis ise aktiivsem ei olnud. Aga ma ei põe üldse, sest ka praegune lahendus on mulle väga hea.

Milliste isiklike eesmärkidega AIK-sse läksite?

Üks muutus võrreldes NAC-iga tundub olevat väga suur. Klubi on äärmiselt stabiilne. Meeskonna tuumik püsis koos, toimusid vaid ükskikud liikumised. Pean seda arenemisel äärmiselt oluliseks ja heaks märgiks. Mõistagi on isiklik eesmärk võimalikult palju ja hästi mängida ning võita.

Kas peatreeneriga on jutt rollist ja ootustest juba peetud?