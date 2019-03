Avalik kiri Eesti spordiüldsusele: lõpetage hukkamõistvate hinnangute andmine ajakirjanduses enne ametliku otsuse langetamist

Armsad Eesti suusaemad ja -isad! Nii alustas oma sõnavõttu manalamehest kahevõistleja Tõnu Haljand pool sajandit tagasi, kui ta Grenoble olümpia-aastal Võru Kandles kahevõistluse võiduauhinna vastu võttis. Siinses kirjas avaldatud mõtted ei piirdu siiski eelmiste põlvkondade meenutamisega, vaid me tahame rääkida Eesti spordiüldsusele just praeguse põlvkonna muredest.

Väike- ja suurriikide tippspordil on enamikel spordialadel suuri erinevusi. Suusatamine on üks neist aladest, kus pärast pikka ja tohutut pingutust otsustavad võidu sajandiksekundid. Seejuures on tähtis pisimgi detail! Nende pisidetailideni jõudmine, mõistmine, hindamine ja arvelevõtt eeldab väga kulukat võimekust. Määravaks saavad sportlase füsioloogilis-meditsiinilise seisukorra pidev ja põhjalik hindamine, saavutustele suunatud elukorraldus, aga ka atmosfäär ja taust, mis kindlustab psühholoogilise tasakaalu nii treeninguks kui ka tipptasemel võistlemiseks. K õ i g e sellega arvestamine läheb nii kulukaks, et väikeriigi võimalused saavad suurelt ületatud.

Enne iseseisvuse taastamist lähtusid eesti suusatajad nn vähesega leppimise printsiibist. Nõukogude Liidu koondvõistkonda pääsemine tundus nii utoopiline, et selleks ei pingutatudki. Oli üksikuid ”sähvatusi” juunioride tasemel ja mõned muud rõõmustavad saavutused, näitena Mati Alaveri sõbra ja treeningukaaslase Arne Sireli tulemused. Seda stereotüüpi asus Alaver 90. aastate alguses lõhkuma, aga põrkus kohe tavapärasele takistusele – rahapuudusele. Sealt edasi tekkis suletud ring: raha saab siis, kui on tulemused, aga tulemusi ilma rahata ei tule!

Dopinguainete kasutamine, mida 70. teise pooleni nimetati taastumist soodustavaiks, oli levinud valdavalt, mõnel juhul isegi harrastussportlasteni välja. On raske öelda kuipalju on tänaseks kasutus vähenenud, aga kaugel sellest, et oleks suudetud panna piir. Piltlikult väljendades oleks tegemist justkui mitmepäise muinasjutulohega, kellel pärast järjekordse dopinguaine või vahendi avastamist ning nende keelamist, ilmuvad uued, et neid taasavastada. Olukord, kus kõikehõlmav kasutuskontroll ei toimi, ongi valemängule lootes soodne oma tulemust parandada.

Niisiis sport on mäng, millel peavad olema üheselt arusaadavad ja kontrollitavad reeglid. Olukord, kus ikka ja jälle lahvatavad sooritusvõimet parandavate keelatud ainete kasutamisega seotud skandaalid, näitab, et need reeglid on ebapiisavalt kontrollitavad. Vaatamata väga suurtele tegutsemiskuludele ei suuda antidopingu agentuur WADA kehtestada totaalselt kontrolli ”valemängijate” üle . Siin ei saa süüdistada WADA-t, ilmselt on põhjus kehtiva süsteemi vildakuses tervikuna.

Tagajärgedega võitlemine mistahes väärnähtuste lahendamisel osutub tagajärjetuks, kui ei otsita ega vaeta põhjusi. Nii ka spordis. Põhjusi lahates tuleb alustada stimuleerivate ainete uurimisest ning nende katsetamisest. Kõik see on püha ja puutumatu teadustöö, mis on tänaseks jõudnud geenimanipulatsioonide lävepakule. Kahjuks toimub uurimistulemuste avaldamine ja teatud ainete keelatuks tunnistamine sammulise hilinemisega. Sportlaste vahelejäämine ja ristilöömine on selle ebaõnnestunud protsessi õnnetu tagajärg.