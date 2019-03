Taas kätt harjutanud Porzingis: viskasin palju mööda

Mavercksi peatreener Rick Carlisle on lätlasega tema võimalikust rollist meeskonnas rääkinud. Porzingis on kindel, et tal saab järgmisel hooajal olema Dallase meeskonnas kandev roll.

«Mulle meeldib tema filosoofia, see kuidas ta mind väljakul näeb. Usun, et me oleme paljudes asjades ühte meelt. Mul on hea meel mängida treener Carlisle’i käe all ja viia oma mäng järgmisele tasemele,» lisas lätlane.