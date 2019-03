Soomer jäi esimese vabatreeninguga rahule, aga kukkus teisel

«Esimese vabatreeninguga olen rahul, teine läks aia taha,» kommenteeris Soomer. «Tegime mootorratta juures ühe muudatuse ja teadsin, et selle sisseviimine peab olema raske. Esimene trenn näitas, et liikusime õiges suunas, kuid teises treeningus kukkusin kolmandal või neljandal ringil, pärast mida läks remondile aega ja mootorratas ei allunud enam nii, nagu oleksin soovinud. Õhtul on aega mõelda ja homseks valmistuda.»